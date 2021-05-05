Евро упал на апрельское "дно", доллар замер: курс валют

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 6 мая:
|05.05
|06.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,73 грн
|27,73 грн
|0,00
|1 евро
|33,51 грн
|33,28 грн
|- 0,29
По сравнению со значениями 5 мая апреля доллар не изменился в цене после того, как подешевел на две копейки на время длинных выходных по случаю 1 Мая и Пасхи. По итогам недели – с 28 апреля по 6 мая – курс снизился на четыре копейки.
Зато курс евро на 6 мая упал сразу на 29 копеек и оказался на минимуме с 13 апреля.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен,, а гривня недооценена на 61%.
А о том, как смягчили карантин для наличной гривни, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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