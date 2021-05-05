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Евро упал на апрельское "дно", доллар замер: курс валют

5 мая, 16:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 6 мая

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 6 мая:

05.0506.05Изменение
1 доллар США27,73 грн27,73 грн0,00
1 евро33,51 грн33,28 грн- 0,29
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По сравнению со значениями 5 мая апреля доллар не изменился в цене после того, как подешевел на две копейки на время длинных выходных по случаю 1 Мая и Пасхи. По итогам недели – с 28 апреля по 6 мая – курс снизился на четыре копейки.

Зато курс евро на 6 мая упал сразу на 29 копеек и оказался на минимуме с 13 апреля.

В тренде
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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен,, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как смягчили карантин для наличной гривни, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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