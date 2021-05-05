Євро впав на квітневе "дно", долар завмер: курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 6 травня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 6 травня:

05.05 06.05 зміна 1 долар США 27,73 грн 27,73 грн 0,00 1 євро 33,51 грн 33,28 грн - 0,29

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Порівняно зі значеннями 5 травня квiтень долар не змінився в ціні після того, як подешевшав на дві копійки на час довгих вихідних з нагоди 1 Травня і Великодня. За підсумками тижня – з 28 квітня по 6 травня – курс знизився на чотири копійки.

Зате курс євро на 6 травня впав одразу на 29 копійок і опинився на мінімумі з 13 квітня.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як пом'якшили карантин для готівкової гривні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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