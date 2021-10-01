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Евро снова упал в цене, а доллар вырос – официальный курс

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 08:39
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 октября
Евро подешевел на 16 копеек
Евро подешевел на 16 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 1 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,61 грн;
  • 1 евро – 30,82 грн;
  • 1 злотый – 6,68 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 3 копейки, а евро, наоборот, подешевел на 16 копеек. Польский злотый также подешевел на 1 копейку.

Ситуация на валютном рынке

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Кабмин 29 сентября провел крупнейшие в текущем году выплаты по евробондам – 2,1 млрд долларов США. Почти половина этой суммы (1,0 млрд) будут погашены за счет поступивших от МВФ 2,7 млрд долларов.

"Снижение уровня госдолга благоприятно скажется на украинском валютном рынке в долгосрочной перспективе", – подчеркнул аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

По сообщению EUobserver, ряд членов ЕС намерены выйти с предложением ужесточить визовый режим для некоторых стран постсоветского пространства (в том числе и Украины). Это негативно повлияет на объем валютных переводов от гастарбайтеров.

Он прогнозирует, что до конца текущей недели доллар США к гривне скорректируется к уровню 26,75. Единая европейская валюта, судя о всему, укрепится до отметки 31,45.

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Что происходило с курсом:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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