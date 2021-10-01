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Євро знову впав в ціні, а долар зріс – офіційний курс

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 08:39
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 1 жовтня
Євро подешевшав на 16 копійок
Євро подешевшав на 16 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 1 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,61 грн;
  • 1 євро – 30,82 грн;
  • 1 злотий – 6,68 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 3 копійки, а євро, навпаки, подешевшав на 16 копійок. Польський злотий також подешевшав на 1 копійку.

Ситуація на валютному ринку

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Кабмін 29 вересня провів найбільші в поточному році виплати за євробондами – 2,1 млрд доларів США. Майже половина цієї суми (1,0 млрд) будуть погашені за рахунок 2,7 млрд доларів, що надійшли від МВФ.

"Зниження рівня держборгу сприятливо позначиться на українському валютному ринку в довгостроковій перспективі", – підкреслив аналітик Roboforex Андрій Гойл.

За повідомленням EUobserver, ряд членів ЄС мають намір вийти з пропозицією посилити візовий режим для деяких країн пострадянського простору (в тому числі і України). Це негативно вплине на обсяг валютних переказів від заробітчан.

Він прогнозує, що до кінця поточного тижня долар США до гривні скоректується до рівня 26,75. Єдина європейська валюта, судячи про все, зміцниться до позначки 31,45.

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Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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