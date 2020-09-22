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Доллар в Украине снова подорожал после роста до рекорда за 20 месяцев

22 сентября, 16:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валют на 23 сентября

На среду, 23 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

22.0923.09Изменение
1 доллар США28,20 грн28,21 грн+ 0,01
1 евро33,20 грн33,12 грн- 0,08
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Таким образом, по сравнению со значениями 22 сентября курс доллара повысился еще на копейку после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 23 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 15 копеек. Курс доллара остается на максимуме с января 2019 года, то есть рекордном уровне за 20 месяцев.

Курс евро на 23 сентября при этом снизился на восемь копеек – до 33,12 гривни. В целом евро все равно находится на максимальных уровнях за два с половиной года.

В тренде
Курс доллара в Украине побил рекорд более чем за 1,5 года

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать. Также глава Минфина объяснил, что происходит с госдолгом Украины:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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