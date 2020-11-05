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Доллар в Украине резко подешевел из-за выборов в США

5 ноября, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 6 ноября

На пятницу, 6 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

05.1106.11Изменение
1 доллар США28,51 грн28,36 грн- 0,15
1 евро33,43 грн33,58 грн+ 0,15
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По сравнению со значениями 5 ноября курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на девять копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю – с 30 октября по 6 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Доллар в Украине подешевел вслед за мировой динамикой. "Зеленый" падает к юаню, евро и золоту из-за сообщений о возможной победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Инвесторы считают, что администрация Байдена будет проводить более миролюбивую торговую политику. Это и ослабляет доллар по отношению к валютам стран, которые часто сталкивались с угрозой введения пошлин во время работы администрации Дональда Трампа.

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А вот курс евро вырос на 15 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Это произошло по той же причине, по которой подешевел доллар.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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