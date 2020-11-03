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Гривня в зоне риска: прогноз курса доллара на ноябрь

3 ноября, 15:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики не ждут улучшения ситуации с национальной валютой

Курс доллара в Украине, который уже побил рекорд с января 2018 года, в ноябре будет колебаться в диапазоне минимум 28,4-29,5 грн. Но гривня может оказаться под еще большим давлением, если нерезиденты продолжат распродавать украинские активы. Только с начала октября они снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд гривен.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучили аналитики ГК Forex Club.

Кроме этого, для гривни сохраняются такие риски:

  • растущий дефицит торгового баланса;
  • поддержка экономики за счет эмиссии гривни;
  • высокая заболеваемость COVID-19.

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"Жесткий карантин, к которому уже прибегают европейские страны, может быть реализован и в Украине. В результате внешних локдаунов, потребность в украинских товарах на мировых рынках снизится, что будет сдерживать экспорт. Этот процесс усилится низким по сравнению с предыдущим годом урожаем, что снизит и аграрный экспорт. При этом импорт в Украину может сохраниться на прежнем уровне в связи с закупками товаров для пополнения запасов в зимний период и перед распродажами в новогодний период", – отмечают эксперты.

Аналитики напомнили, что за октябрь курс безналичного доллара в Украине вырос на 0,78%, до 28,55 грн. Наличный курс поднялся до 28,57 гривни за доллар. Против корзины валют доллар вырос на 0,2% – давление на мировые валюты оказало ужесточение карантинных мер на фоне рекордных уровней заболеваний COVID-19, особенно в Европе.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс гривни курс доллара прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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