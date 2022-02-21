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Доллар "устал" дорожать? Какая ситуация на рынке валют

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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21 февраля, 18:33
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 февраля
Каким будет курс валют во вторник, 22 февраля
Каким будет курс валют во вторник, 22 февраля / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 февраля.

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 22 февраля:

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  • 1 доллар США – 28,48 грн;
  • 1 евро – 32,28 грн.

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 21 февраля, курс доллара стал больше на 14 копеек, а евро – на девять копеек.

Что будет с курсом дальше

В комментарии "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что курс гривни может стабилизироваться на фоне новостей о заявленных инвестициях и кредитах от международных партнеров Украины, а также ожидание кредита от МВФ.

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"В ближайшее время ожидаем движение курса в диапазоне 28,40-28,60 гривен за доллар. В случае если военные риски будут нарастать, и ситуация продолжит развиваться негативно, не исключено, что гривна может преодолеть отметку 29 гривен за доллар", – отметил Андрей Шевчишин.

При этом ставки по еврооблигациям остаются достаточно высокими, а рефинансирование по гривневым ОВГЗ отсутствует. Все это усложняет обслуживание долга.

По словам Шевчишина, десятилетние еврооблигации торгуются с доходностью выше 11%, а еврооблигации с погашением в сентябре 2022 года – свыше 21,4%.

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Сокращается и портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов:

  • на 16,1 млрд грн с начала 2022 года;
  • на более 5 млрд грн с начала февраля.

Также отметим, что уже 23 февраля Минфин должен погасить ОВГЗ на 18,1 млрд гривен. Есть вероятность, что часть этой суммы выйдет на межбанк для покупки валюты, усилив давление на гривню.

Раньше мы рассказывали, чем можно заменить американский доллар, если не догадываетесь, куда можно вложить свои сбережения. .

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