Доллар упал в цене: курс валют Нацбанка

На понедельник, 12 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,21 грн;

1 евро – 33,28 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

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По сравнению со значениями пятницы, 9 ноября, курс доллара снизился на семь копеек после падения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 5 по 12 октября – гривня укрепилась по отношению к доллару на 13 копеек. Эксперты отмечают, что курс доллара в Украине стабилизировался в новом коридоре – 28,2-28,3 гривни.

Курс евро при этом не изменился в цене после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей выросла на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 9 октября, доллар на межбанке вырос в цене на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,24/28,25 грн (покупка/продажа). Аналитики отмечают, что на рынке сохранилось шаткое равновесие.

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Евровалюта при этом подорожала на межбанке на 21 копейку в покупке и 20 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,34/33,35 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, специалисты предупреждали, что в случае девальвации гривни в Украине вырастет стоимость импортных товаров, в частности продуктов:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

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