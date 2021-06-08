Доллар стремительно дешевеет: продавать или покупать валюту

Экономисты и финансовые аналитики дали три совета тем, кто хочет сохранить сбережения в условиях падения курса доллара

Быстро заработать на курсе доллара не получится / Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Доллар в Украине устремился к годовым антирекордам. Сайт "Сегодня" спросил у экономистов и финансовых аналитиков, как вести себя с валютой в таких условиях, чтобы не потерять сбережения.

Реклама

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club

Сейчас самое время покупать дешевеющую валюту. Но при условии, что вы инвестируете в нее "в долгую", на год и более.

Эксперт напомнил, что по базовому сценарию Нацбанка, гривня может подешеветь к концу года на 3,6% в сравнении со среднемесячным курсом 2020 года, по пессимистическому сценарию – на 16,4%, то есть до 28,3 или 31,8 грн/доллар.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Реклама

Его совет: зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара. При этом эксперт уверен, что гривня не будет дорожать не только в июне, но и в июле. Поэтому такая тактика будет актуальной и в середине лета.

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба

Экономист рекомендует мониторить рынок как продавцам, так и покупателям наличной валюты. На фоне падения доллара разброс курса стал больше, поэтому можно найти наиболее выгодный. Это особенно актуально при покупке значительных сумм – от 500 долларов.

Напомним, аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

О чем еще говорят в Украине и мире 8 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине