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Доллар снова рванул вверх: какого курса ждать в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
7 декабря, 09:37
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 7 декабря
Что будет с курсом 7 декабря?
Что будет с курсом 7 декабря? / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 7 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,38 грн;
  • 1 евро – 30,90 грн;
  • 1 злотый – 6,72 грн;
  • 10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 3 декабря, курс доллара поднялся в цене на 8 копеек, как и евро, российский рубль упал на 1 копейку, а польский злотый вырос на 1 копейку.

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Что происходит с курсом доллара?

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, на валютном рынке продолжает расти напряжение, связанное с некоторыми факторами:

  • инвесторов волнует информация о подробностях возможного плана вторжения РФ в Украину;
  • запланированная онлайн-встреча Байдена и Путина также вызывает опасения и является главным драйвером настроений;
  • сложная ситуация в энергетическом секторе, которая повышает спрос на валюту;
  • иск китайских инвесторов против Украины на 4,5 млрд долларов из-за "Мотор Сич".

Эксперт предполагает, что в ближайшее время гривня снизится относительно доллара и будет торговаться в диапазоне 27,4-27,5 гривни за доллар.

"Сегодня" также рассказывали, как ситуацию со стремительным падением гривни объясняют в Национальном банке, и писали, что будет с курсом валют перед Новым годом.

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