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НБУ выпустил три новых монеты в честь ВСУ – как выглядят новые 10 грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 15:00
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Нацбанк создал ограниченный тираж новых монет в честь воинов Вооруженных сил Украины
В Украине выпустили три памятные монеты, посвященные воинам ВСУ
В Украине выпустили три памятные монеты, посвященные воинам ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк презентовал три новых монеты посвященные 30-летию Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, а новые две монеты появятся в обращении 1 декабря, третья – уже в обращении с 11 ноября.

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Все монеты имеют номинал 10 грн и посвящены разным видам войск:

  • "Вооруженные Силы Украины";
  • "Сухопутные войска Вооруженных сил Украины";
  • "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".

Памятные монеты изготовлены из недрагоценного сплава на основе цинка и покрыты никелем. Всего в Украине будет выпущен 1 миллион таких экземпляров.

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Три новых монеты станут пополнением, начатой в 2018 году серии, посвященной ВСУ. В серии уже 12 памятных монет, первая из которых в честь защитников аэропорта в Донецке.

Новые пять гривен

Раньше НБУ презентовал еще одну памятную монету, номиналом 5 гривен в честь символа 2022 по восточному календарю – тигра.

На монете изображен Тигр на аверсе, а на оборотной стороне большая часовая стрелка в окружении символов каждого времени года: снежинки, цветы, плоды и ветки.

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"Сегодня" также рассказывали, что в Украине появятся новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен, которые посвящены 30-летию Независимости нашей страны и писали, за какие монеты можно выручить целую кучу денег.

НБУмонетыВСУ
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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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