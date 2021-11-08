Доллар снова покатился вниз – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 ноября

Доллар в Украине подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 9 ноября:

8.11 9.11 Изменение 1 доллар США 26,10 грн 26,08 грн -0,02 1 евро 30,10 грн 30,20 грн +0,10

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на понедельник, 8 ноября, доллар подешевел на 2 копейки, а евро стал выше на 10 копеек.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, рынок сейчас находится под давлением продавцов, однако желающих купить валюту мало. Пока рынок находится под давлением, НБУ продолжает накапливать валютные резервы.

Так, за октябрь ЗВР Украины увеличились на 3,3% до 29,7 млрд долларов США за счет покупки валюты на межбанке. По словам Андрея Шевчишина, активность нерезидентов ограничивает скопление вооруженных сил РФ вблизи границ Украины и активизация боевых действий на линии разграничений.

Эксперт ожидает, что в ближайшее время гривня может еще укрепиться на фоне избыточного предложения валюты до уровня 26-26,1 гривен за доллар. После того как предложение на рынке стабилизируется, курс может вернуться к предыдущим отметкам.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.