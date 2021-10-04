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Доллар снова изменился в цене: какой курс ждет украинцев

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
4 октября, 17:22
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 5 октября
Доллар упал в цене
Доллар упал в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник 5 октября:

4.105.10Изменение
1 доллар США26, 61 грн26,57 грн-0,04
1 евро31,87 грн30,93 грн+0,06

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 4 октября, доллар подешевел на 4 копейки, а евро, наоборот, подорожал на 6 копеек.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс гривны на открытии торгов в понедельник, 4 октября, удерживался вблизи отметки 26,65 гривен за доллар. Рынок осторожничает, ожидая действий нерезидентов перед очередным размещением ОВГЗ во вторник.

На прошлой неделе нерезиденты возобновили покупки украинских государственных облигаций, нарастив их портфель на 2,5 млрд гривен. Рынок не исключает таких действий и на текущей неделе.

"Среди негативных факторов для гривны также отметим сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания и сложная эпидемиологическая ситуация, которая все больше приближает страну к локдауну", – говорит эксперт.

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Кроме того, волатильность на мировых рынках и рекордно высокие цены на энерготовары могут привести к новому экономическому кризису. Пока рынок останется волатильным вблизи минимумов в диапазоне 26,55-26,75 гривен за доллар.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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