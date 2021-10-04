Долар знову змінився в ціні: який курс чекає українців

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 5 жовтня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок 5 жовтня:

4.10 5.10 зміна 1 долар США 26, 61 грн 26,57 грн -0,04 1 євро 31,87 грн 30,93 грн +0,06

У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 4 жовтня, долар подешевшав на 4 копійки, а євро, навпаки, подорожчав на 6 копійок.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як каже керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, курс гривні на відкритті торгів у понеділок, 4 жовтня, утримувався поблизу позначки 26,65 гривень за долар. Ринок демонструє обережність, чекаючи дій нерезидентів перед черговим розміщенням ОВДП у вівторок.

Минулого тижня нерезиденти відновили покупки українських державних облігацій, наростивши їх портфель на 2,5 млрд гривень. Ринок не виключає таких дій і на поточному тижні.

"Серед негативних факторів для гривні також зазначимо високі інфляційні очікування, які зберігаються, і складна епідеміологічна ситуація, яка все більше наближає країну до локдауну", – каже експерт.

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Крім того, волатильність на світових ринках і рекордно високі ціни на енерготовари можуть привести до нової економічної кризи. Поки ринок залишиться волатильним поблизу мінімумів в діапазоні 26,55-26,75 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.