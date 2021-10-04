Долар знову змінився в ціні: який курс чекає українців

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок 5 жовтня:
|4.10
|5.10
|зміна
|1 долар США
|26, 61 грн
|26,57 грн
|-0,04
|1 євро
|31,87 грн
|30,93 грн
|+0,06
У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 4 жовтня, долар подешевшав на 4 копійки, а євро, навпаки, подорожчав на 6 копійок.
Що відбувається з курсом долара на міжбанку
Як каже керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, курс гривні на відкритті торгів у понеділок, 4 жовтня, утримувався поблизу позначки 26,65 гривень за долар. Ринок демонструє обережність, чекаючи дій нерезидентів перед черговим розміщенням ОВДП у вівторок.
Минулого тижня нерезиденти відновили покупки українських державних облігацій, наростивши їх портфель на 2,5 млрд гривень. Ринок не виключає таких дій і на поточному тижні.
"Серед негативних факторів для гривні також зазначимо високі інфляційні очікування, які зберігаються, і складна епідеміологічна ситуація, яка все більше наближає країну до локдауну", – каже експерт.
Крім того, волатильність на світових ринках і рекордно високі ціни на енерготовари можуть привести до нової економічної кризи. Поки ринок залишиться волатильним поблизу мінімумів в діапазоні 26,55-26,75 гривень за долар.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.