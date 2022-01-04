Доллар резко развернулся: что будет с валютой в начале года

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 января

Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 5 января:

31.12 5.01 Изменение 1 доллар США 27,28 грн 27,3 грн +0,02 1 евро 30,92 грн 30,77 грн -0,15

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 31 декабря, доллар подорожал на две копейки, а евро, наоборот, подешевел на 15 копеек.

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Что будет с курсом в начале 2022 года

Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

Он считает, что прогнозы относительно развития ситуации для валютного рынка с точки зрения отношений между Украиной и импортерами энергоресурсов будут ключевыми для понимания того, пойдет ли гривня выше 40 за доллар.

Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

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