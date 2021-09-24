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Доллар резко обвалился – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
24 сентября, 08:51
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 сентября
Доллар в Украине снова изменился в цене
Доллар в Украине снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 24 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,53 грн;
  • 1 евро – 31,08 грн;
  • 1 злотый – 6,74 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

Доллар после того, как в течение нескольких дней практически не менялся в цене, подешевел на 14 копеек. В то же время евро подешевел на 21 копейку.

Что было с курсом доллара и евро на межбанке 24 сентября

  • Доллар подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,62/26,64 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,25/31,27 грн (покупка/продажа).
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Что происходило с курсом:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд, с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

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