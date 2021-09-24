Доллар резко обвалился – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 сентября

Доллар в Украине снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 24 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,53 грн;

1 евро – 31,08 грн;

1 злотый – 6,74 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Доллар после того, как в течение нескольких дней практически не менялся в цене, подешевел на 14 копеек. В то же время евро подешевел на 21 копейку.

Что было с курсом доллара и евро на межбанке 24 сентября

Доллар подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,62/26,64 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,25/31,27 грн (покупка/продажа).

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Что происходило с курсом: