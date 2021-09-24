Долар різко обвалився – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 24 вересня

Долар в Україні знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 24 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,53 грн;

1 євро – 31,08 грн;

1 злотий – 6,74 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Долар після того, як протягом кількох днів практично не змінювався в ціні, подешевшав на 14 копійок. Водночас євро подешевшав на 21 копійку.

Що було з курсом долара і євро на міжбанку 24 вересня

Долар подорожчав на 4 копійки в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,62/26,64 грн (купівля/ продаж).

Євро подорожчав на 7 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,25/31,27 грн (купівля/ продаж).

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Що відбувалося з курсом: