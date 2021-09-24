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Долар різко обвалився – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
24 вересня, 08:51
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 24 вересня
Долар в Україні знову змінився в ціні
Долар в Україні знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 24 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,53 грн;
  • 1 євро – 31,08 грн;
  • 1 злотий – 6,74 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Долар після того, як протягом кількох днів практично не змінювався в ціні, подешевшав на 14 копійок. Водночас євро подешевшав на 21 копійку.

Що було з курсом долара і євро на міжбанку 24 вересня

  • Долар подорожчав на 4 копійки в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,62/26,64 грн (купівля/ продаж).
  • Євро подорожчав на 7 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,25/31,27 грн (купівля/ продаж).
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Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль, з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

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