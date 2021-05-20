Доллар развернулся: НБУ обновил официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 21 мая

Курс доллара вернулся к росту / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 21 мая:

20.05 21.05 Изменение 1 доллар США 27,42 грн 27,47 грн + 0,05 1 евро 33,49 грн 33,52 грн + 0,03

Реклама

По сравнению со значениями 20 мая курс доллара вырос на пять копеек после падения до минимума с 27 августа 2020 года. Это первое повышение курса доллара за последние 10 дней. За неделю – с 14 по 21 мая – гривня все же укрепилась по отношению к американской валюте на 16 копеек.

Курс евро тоже вернулся к росту. Евровалюта подорожала на три копейки после снижения на четыре копейки днем ранее.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему доллар упал в начале мая:

Видео: Сегодня