Долар розвернувся: НБУ оновив офіційний курс

Курс долара повернувся до зростання / Фото: Вiталiй Лазебник, Сьогодні
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 21 травня:
|20.05
|21.05
|Зміна
|1 долар США
|27,42 грн
|27,47 грн
|+ 0,05
|1 євро
|33,49 грн
|33,52 грн
|+ 0,03
У порівнянні зі значеннями 20 травня курс долара виріс на п'ять копійок після падіння до мінімуму з 27 серпня 2020 року. Це перше підвищення курсу долара за останні 10 днів. За тиждень – з 14 по 21 травня – гривня все ж зміцнилася проти американської валюти на 16 копійок.
Курс євро теж повернувся до зростання. Євровалюта подорожчала на три копійки після зниження на чотири копійки днем раніше.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чому долар впав на початку травня: