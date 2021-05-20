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Долар розвернувся: НБУ оновив офіційний курс

20 травня, 16:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 21 травня

Курс долара повернувся до зростання

Курс долара повернувся до зростання / Фото: Вiталiй Лазебник, Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 21 травня:

20.0521.05Зміна
1 долар США27,42 грн27,47 грн + 0,05
1 євро33,49 грн33,52 грн + 0,03
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У порівнянні зі значеннями 20 травня курс долара виріс на п'ять копійок після падіння до мінімуму з 27 серпня 2020 року. Це перше підвищення курсу долара за останні 10 днів. За тиждень – з 14 по 21 травня – гривня все ж зміцнилася проти американської валюти на 16 копійок.

Курс євро теж повернувся до зростання. Євровалюта подорожчала на три копійки після зниження на чотири копійки днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чому долар впав на початку травня:

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