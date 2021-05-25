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Доллар развернулся к росту, евро рванул вверх: официальный курс

25 мая, 16:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 26 мая

Доллар и евро подорожали

Доллар и евро подорожали / Фото: Данил Павлов, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 26 мая:

25.0526.05Изменение
1 доллар США27,43 грн27,46 грн+ 0,03
1 евро33,49 грн33,66 грн+ 0,17
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По сравнению со значениями 25 мая курс доллара вырос на три копейки после снижения на ту же сумму в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 мая – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки. При этом эксперты уже предупреждали, что курс доллара возвращается к росту.

В тренде
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Коллаж: "Сегодня"

Курс евро вырос более существенно – сразу на 17 копеек после повышения на копейку днем ранее.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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