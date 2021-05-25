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Долар розвернувся до зростання, євро рвонув угору: офіційний курс

25 травня, 16:15

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 26 травня

Долар і євро подорожчали

Долар і євро подорожчали / Фото: Данило Павлов, Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 26 травня:

25.0526.05Зміна
1 долар США27,43 грн27,46 грн + 0,03
1 євро33,49 грн33,66 грн + 0,17
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У порівнянні зі значеннями 25 травня курс долара виріс на три копійки після зниження на ту ж суму в попередній банківський день. За тиждень – з 19 по 26 травня – гривня ослабла проти американської валюти на дві копійки. При цьому експерти вже попереджали, що курс долара повертається до зростання.

В тренді
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НБУ оновив курс долара

Курс євро виріс більш істотно – відразу на 17 копійок після підвищення на копійку днем раніше.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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