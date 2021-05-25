Долар розвернувся до зростання, євро рвонув угору: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 26 травня

Долар і євро подорожчали / Фото: Данило Павлов, Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 26 травня:

25.05 26.05 Зміна 1 долар США 27,43 грн 27,46 грн + 0,03 1 євро 33,49 грн 33,66 грн + 0,17

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У порівнянні зі значеннями 25 травня курс долара виріс на три копійки після зниження на ту ж суму в попередній банківський день. За тиждень – з 19 по 26 травня – гривня ослабла проти американської валюти на дві копійки. При цьому експерти вже попереджали, що курс долара повертається до зростання.

Курс євро виріс більш істотно – відразу на 17 копійок після підвищення на копійку днем раніше.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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