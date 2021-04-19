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Доллар превысил планку в 28 гривен, евро тоже подорожал: курс валют

19 апреля, 16:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 20 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 20 апреля:

19.0420.04Изменение
1 доллар США27,98 грн28,01 грн+ 0,03
1 евро33,53 грн33,71 грн+ 0,18
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По сравнению со значениями 19 апреля доллар подорожал на три копейки и поднялся выше 28 гривен, как и прогнозировали аналитики. Эту психологическую отметку доллар не преодолевал пять дней. А за неделю – с 13 по 20 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на восемь копеек.

В тренде
Доллар и евро снова подорожали: официальный курс

Курс евро продолжил стремительно повышаться. Евровалюта стала дороже сразу на 18 копеек после роста на семь копеек днем ранее.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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