Доллар превысил планку в 28 гривен, евро тоже подорожал: курс валют

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 20 апреля:
|19.04
|20.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,98 грн
|28,01 грн
|+ 0,03
|1 евро
|33,53 грн
|33,71 грн
|+ 0,18
По сравнению со значениями 19 апреля доллар подорожал на три копейки и поднялся выше 28 гривен, как и прогнозировали аналитики. Эту психологическую отметку доллар не преодолевал пять дней. А за неделю – с 13 по 20 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на восемь копеек.
Курс евро продолжил стремительно повышаться. Евровалюта стала дороже сразу на 18 копеек после роста на семь копеек днем ранее.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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