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Долар перевищив планку в 28 гривень, євро теж подорожчав: курс валют

19 квітня, 16:15

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 20 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 20 квітня:

19.0420.04зміна
1 долар США27,98 грн28,01 грн + 0,03
1 євро33,53 грн33,71 грн + 0,18
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У порівнянні зі значеннями 19 квітня долар подорожчав на три копійки і піднявся вище 28 гривень, як і прогнозували аналітики. Цю психологічну позначку долар не долав п'ять днів. А за тиждень – з 13 по 20 квітня – гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на вісім копійок.

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Курс євро продовжив стрімко підвищуватися. Євровалюта стала дорожче відразу на 18 копійок після зростання на сім копійок вдень раніше.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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А про те, як уберегти накопичені гроші від інфляції та девальвації, дізнавайтеся в сюжеті "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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