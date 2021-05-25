Доллар подорожал на межбанке – на курс влияют два фактора

Евровалюта при этом оказалась под угрозой серьезных колебаний. Ее стоимость может заметно измениться в течение дня

Доллар 25 мая после снижения по официальному курсу Нацбанка подорожал на межбанке до 27,44 грн в покупке и 27,46 грн в продаже. При этом аналитики Minfin предупреждают, что в течение дня на курс доллара будут влиять два основных фактора – приближение периода возмещения НДС и аукцион по размещению украинских гособлигаций.

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"Объемы операций на торгах во вторник будут находиться в пределах 110−125 млн долларов при совершении до 430−500 сделок. Зависимость курсового тренда от поведения и задач крупнейших игроков только усилится", – уверены эксперты.

А для евро будет иметь значение глобальная ситуация.

"Сегодня возможны частые смены ценников по евро в украинских обменниках, так как на международных рынках евро уже подобрался к уровню около отметки 1,224−1,225 доллара и даже выше. И валютные ралли только усилятся. Это будет приводить к оперативной коррекции курса евро относительно гривни как на межбанке, так и на наличном рынке", – предупреждают специалисты.

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По их данным, на наличном рынке курс будет находиться в пределах:

доллар – 27,15-27,55 грн;

евро – 33,10-33,70 грн в банках и 33,20-33,60 грн в обменниках финкомпаний.

Напомним, ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов предупреждал о том, что над гривней нависла угроза.

А о том, почему в начале мая курс доллара падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине