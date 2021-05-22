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ПриватБанк стал самым прибыльным из госбанков: заработал три гривни из четырех

22 мая, 09:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Совокупный доход четырех банков составил 3,2 млрд грн, но один Приват заработал больше, чем остальные вместе взятые

Отделение ПриватБанка / Фото: dpchas.com.ua

Отделение ПриватБанка / Фото: dpchas.com.ua

По итогам первого квартала 2021 года все банки государственного сектора – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк – были прибыльными. Их совокупный доход составил 3,2 млрд грн.

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Об этом Министерство финансов сообщает на своем официальном сайте.

Наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был АО КБ "ПриватБанк" – 2,4 млрд грн (21,8% прибыли всей банковской системы).

В Минфине добавили, что в I квартале начал расти кредитный портфель клиентов госбанков. За первые три месяца года он вырос на 3,5% (на 7,6 млрд грн). При этом росли кредитные портфели как юридических, так и физических лиц(на 3,0%, или на 4,9 млрд грн и 4,9%, или на 2,7 млрд грн соответственно).

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Однако наблюдалось незначительное сокращение объема средств физлиц: на 0,67%, или на 2,8 млрд грн на фоне роста средств юрлиц на 0,5%, или на 1,5 млрд грн соответственно.

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Напомним, что клиенты ПриватБанка жалуются: банкоматы выдают только купюры в 200 и 500 гривен. На эти жалобы отреагировали представители финучреждения. Они объяснили, что "купюры загружаются такие, которые хотят клиенты". При этом "Приват" напомнил, что наличные можно снять в банкоматах других банков, а также в кассах магазинов.

Также напомним, что в четырех госбанках хранится 60% вкладов украинцев. Они же выдали почти 40% всех кредитов в стране. К тому же они уже не первый год находятся в приватизационных списках. А недавно в НБУ заявили: ПриватБанк уже скоро выставят на продажу. Есть и конкретные планы по вхождению частного капитала в "Ощад".

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