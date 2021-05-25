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Долар подорожчав на міжбанку – на курс впливають два фактори

25 травня, 11:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Євровалюта при цьому виявилася під загрозою серйозних коливань. Її вартість може помітно змінитися протягом дня

Долар 25 травня після зниження за офіційним курсом Нацбанку подорожчав на міжбанку до 27,44 грн в купівлі і 27,46 грн в продажу. До того ж аналітики Minfin попереджають, що протягом дня на курс долара впливатимуть два основні чинники – наближення періоду відшкодування ПДВ і аукціон з розміщення українських держоблігацій.

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"Обсяги операцій на торгах у вівторок будуть перебувати в межах 110-125 млн доларів при здійсненні до 430-500 угод. Залежність курсового тренду від поведінки і завдань найбільших гравців тільки посилиться", – впевнені експерти.

А для євро буде мати значення глобальна ситуація.

"Сьогодні можливі часті зміни цінників по євро в українських обмінниках, адже на міжнародних ринках євро вже підібрався до рівня близько позначки 1,224-1,225 долара і навіть вище. І валютні ралі тільки посиляться. Це буде призводити до оперативної корекції курсу євро щодо гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку", – попереджають фахівці.

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За їхніми даними, на готівковому ринку курс буде перебувати в межах:

  • долар – 27,15-27,55 грн;
  • євро – 33,10-33,70 грн в банках і 33,20-33,60 грн в обмінниках фінкомпаній.

Нагадаємо, раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов попереджав про те, що над гривнею нависла загроза.

А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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