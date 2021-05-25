Долар подорожчав на міжбанку – на курс впливають два фактори

Долар 25 травня після зниження за офіційним курсом Нацбанку подорожчав на міжбанку до 27,44 грн в купівлі і 27,46 грн в продажу. До того ж аналітики Minfin попереджають, що протягом дня на курс долара впливатимуть два основні чинники – наближення періоду відшкодування ПДВ і аукціон з розміщення українських держоблігацій.
"Обсяги операцій на торгах у вівторок будуть перебувати в межах 110-125 млн доларів при здійсненні до 430-500 угод. Залежність курсового тренду від поведінки і завдань найбільших гравців тільки посилиться", – впевнені експерти.
А для євро буде мати значення глобальна ситуація.
"Сьогодні можливі часті зміни цінників по євро в українських обмінниках, адже на міжнародних ринках євро вже підібрався до рівня близько позначки 1,224-1,225 долара і навіть вище. І валютні ралі тільки посиляться. Це буде призводити до оперативної корекції курсу євро щодо гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку", – попереджають фахівці.
Читайте також: ПриватБанк став найприбутковішим з держбанків: заробив три гривні з чотирьох
За їхніми даними, на готівковому ринку курс буде перебувати в межах:
- долар – 27,15-27,55 грн;
- євро – 33,10-33,70 грн в банках і 33,20-33,60 грн в обмінниках фінкомпаній.
Нагадаємо, раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов попереджав про те, що над гривнею нависла загроза.
А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні