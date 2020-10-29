Доллар побил двухлетний рекорд дороговизны: курс НБУ

На пятницу, 30 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

29.10 30.10 Изменение 1 доллар США 28,40 грн 28,44 грн + 0,04 1 евро 33,31 грн 33,30 грн - 0,01

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По сравнению со значениями 29 октября курс доллара повысился еще на четыре копейки после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 23 по 30 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 17 копеек.

"Зеленый" вырос в цене до максимума с августа 2018 года. Эксперты связывают рост курса с решением Конституционного Суда об отмене электронного декларирования.

Курс евро снизился еще на копейку после того, как упал сразу на 25 копеек в предыдущий банковский день.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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