Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов

На предвыборной неделе курс доллара снова пошел вниз, хотя до этого он почти топтался на месте. Какой тренд ожидать в первую неделю после выборов, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Курс наличного доллара всю предвыборную неделю колебался в пределах 10 копеек. В итоге он потерял всего четыре копейки, опустившись с 28,47 до 28,43 грн/доллар. За понедельник и вторник он подрос на 2 копейки, со среды началось ослабление на 7 копеек, в пятницу – укрепление на 3 копейки.

Нацбанк три дня держал официальный курс практически стабильным – 28,37-28,38 грн/доллар, а в четверг опустил его сразу на 11 копеек, до 28,27 грн/доллар. Такой же курс сохранился и в пятницу. На понедельник, 26 октября, регулятор установил курс 28,29 грн/доллар.

Главные причины изменений

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Эксперты говорят, что уходящая неделя прошла под знаком небольшого укрепления гривнипо двум причинам: бизнес-структуры заканчивали выплату налогов, а также выдавали аванс (заработок за первые полмесяца) работникам. И то и другое, как известно, платят в нацвалюте, спрос на которую в итоге вырос. Многие, прежде всего экспортеры, продавали на межбанке доллары, чтобы накопить необходимые запасы гривни. Но, по словам Александра Охрименко, укрепиться гривне более значительно, чем на 10 копеек, не дали импортеры.

"Они "пылесосом" выбирали весь избыток валюты на межбанке, регулятору ничего не доставалось. Но и особого превышения спроса над предложением не было, что быстро позволило достичь равновесного курса. Для его поддержания Минфин провел во вторник очередной аукцион по продаже ОВГЗ, выручив порядка 60 млн долларов", – отметил Александр Охрименко.

Олег Пендзин добавил, что перед выборами он и не ожидал иной ситуации с курсом.Курс, по его мнению, политизирован и ничего рыночного в нем на самом деле нет.

"Если бы рынок не опустил сейчас доллар, его опустил бы на предвыборной неделе регулятор", – подчеркнул Олег Пендзин.

Эксперты упомянули, что ожидаемый "черный лебедь" в виде кадровых перестановок в Нацбанке, способный дестабилизировать гривню, на этой неделе так и не прилетел. Все ожидаемые изменения в составе топ-менеджеров НБУ перенесли на время после выборов.

Чего ожидать на следующей неделе

Намного более серьезное давлению на гривню, чем выборы и кадровые перестановки, может оказать заболеваемость коронавирусом, уверены эксперты. Но видят ситуацию по-разному.

Так, Александр Охрименко говорит, что до конца октября фактор заболеваемости никак не повлияет на валюту, гривня будет практически стабильной, может даже еще укрепиться на 10-15 копеек. То есть курс наличной продажи опустится ниже 28,30 грн/доллар.

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Олег Пендзин, наоборот, видит стабильность курса примерно до следующей среды, затем постепенно ослабление гривни до 28,4-28,5 грн/доллар. Но аналитик подчеркнул, что COVID-19 держит всех в напряжении.

"Президент сделал два противоположных заявления: сперва о введении жесткого карантина, потом – что его не будет, так как это остановит экономику, – разъяснил Олег Пендзин. – Но в Европе карантин постепенно усиливают, например в Польше, где заболеваемость более 12 тыс. человек в день, а населения примерно столько же, сколько и в Украине. Похоже, что подобное ждет и нас. А жесткий карантин – прямая угроза курсу гривни. При таком карантине возможна не плавная девальвация гривни, которую мы прогнозировали, а ее крутое пике".

Продавать или покупать валюту

Именно из-за вероятности жесткого карантина эксперты считают более надежным хранить сбережения в валюте, а не в гривне. Но даже если все обойдется, то девальвационный тренд все равно не сломлен, сохраняются перспективы снижения курса в этом году в зону 29 гривен за доллар и более.

Помимо курса доллара, украинцев волнуют и другие финансовые проблемы. Например, где обменять выведенные из оборота 25-копеечные монеты. Оказывается, это не только непросто, но еще и стоит денег! Подробнее смотрите в сюжете.

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