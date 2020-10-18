Курс доллара накануне выборов: обвалит ли гривню "черный лебедь" НБУ

Валютный рынок на уходящей неделе был стабилен, потому что на межбанке наблюдалась низкая деловая активность из-за нерабочей среды (праздник Покрова), а Нацбанк позволял курсу колебаться в соответствии со спросом и предложением. На предвыборной неделе тоже не стоило бы ожидать заметных изменений курса, если бы не одно "но", на которое обратили внимание экономисты.

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По словам Андрея Шевчишина, есть фактор, который может вызвать значительный рост курса доллара: внеочередное заседание НБУ, на котором будут рассматривать кадровые перестановки – увольнение двух заместителей главы НБУ – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Эдакий "черный лебедь", способный спекулятивно обвалить курс гривни.

"Если кадровые перестановки будут осуществлены, рынок может отреагировать очередной волной волатильности и ослаблением гривни. НБУ вновь будет вынужден купировать проблему интенсивными продажами валюты из резервов", – предупреждает Андрей Шевчишин.

Если же на следующей неделе кадровых перестановок в Нацбанке не будет, то аналитик ожидает стабильности курса и расширения валютного спреда.

"Банки хотят зарабатывать на обмене валюты. Расширение спреда пойдет как вверх, так и вниз, то есть купить доллар можно будет дороже, а сдать – дешевле, разница может достигнуть 25 копеек и более", – уточнил Андрей Шевчишин.

Другие эксперты не ждут перемен в НБУ в неделю перед выборами и прогнозируют стабильность курса.

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Александр Охрименко говорит, что национальная валюта продолжит колебаться в пределах 28,4-28,5 грн/доллар.

По мнению Олега Пендзина, коридор может быть шире, от 28,2 до 28,5 грн/доллар, но эти изменения окажутся ситуативными: сегодня курс пойдет вниз, завтра – вверх.

"Такая тенденция продлится всю следующую неделю, а вот после 25 октября, когда пройдут местные выборы, уже можно ждать стабильного тренда на ослабление гривни", – прогнозирует Олег Пендзин.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами".

С октября не всякая гривня – деньги. Какими банкнотами и монетами уже нельзя расплатиться и какие не стоит брать в виде сдачи, смотрите в сюжете.

Видео: НБУ

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