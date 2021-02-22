Доллар нашел баланс: что происходит с курсом и какой прогноз

Доллар 22 февраля после того, как замер по официальному курсу, держится на межбанке на уровне 27,86 гривни. Баланс на рынке, скорее всего, сохранится и курс останется в диапазоне 27,75-27,95 грн/долл., а наличный доллар в банках будет стоить 27,85/28,00 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они выделили такие тенденции на валютном рынке:

С прошлого понедельника курс доллара на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Доллар торговался в узком диапазоне 27,80-27,95 грн.

В пользу гривни играет нейтральный новостной фон.

Курс доллара могут снизить размещение ОВГЗ во вторник, крупное погашение облигаций в среду, а также погашение НДС.

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В то же время доллар может подорожать из-за потепление, которое стимулирует аграриев к подготовке к посевной и более активным продажам валюты.

Баланс этих факторов сохранится, если нерезиденты не возобновят покупки украинских облигаций.

К 12:00, по данным портала Minfin, доллар на межбанке торговался на уровне 27,92/27,94 грн.

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Рынок также следит за ситуацией с коронавирусом. С одной стороны, оптимизм вселяют новости о том, что Украина ожидает поступления 500 тыс. доз вакцины CoviShield. С другой стороны, инвесторы опасаются очередного ужесточения карантина, ведь динамика заболеваемости ухудшилась.

Напомним, Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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