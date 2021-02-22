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Доллар нашел баланс: что происходит с курсом и какой прогноз

22 февраля, 12:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок оказался под влиянием разноплановых событий

Доллар 22 февраля после того, как замер по официальному курсу, держится на межбанке на уровне 27,86 гривни. Баланс на рынке, скорее всего, сохранится и курс останется в диапазоне 27,75-27,95 грн/долл., а наличный доллар в банках будет стоить 27,85/28,00 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они выделили такие тенденции на валютном рынке:

  • С прошлого понедельника курс доллара на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Доллар торговался в узком диапазоне 27,80-27,95 грн.
  • В пользу гривни играет нейтральный новостной фон.
  • Курс доллара могут снизить размещение ОВГЗ во вторник, крупное погашение облигаций в среду, а также погашение НДС.

Читайте также: Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?

  • В то же время доллар может подорожать из-за потепление, которое стимулирует аграриев к подготовке к посевной и более активным продажам валюты.
  • Баланс этих факторов сохранится, если нерезиденты не возобновят покупки украинских облигаций.

К 12:00, по данным портала Minfin, доллар на межбанке торговался на уровне 27,92/27,94 грн.

В тренде
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?
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Рынок также следит за ситуацией с коронавирусом. С одной стороны, оптимизм вселяют новости о том, что Украина ожидает поступления 500 тыс. доз вакцины CoviShield. С другой стороны, инвесторы опасаются очередного ужесточения карантина, ведь динамика заболеваемости ухудшилась.

Напомним, Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин Вадим Иосуб

Источник: Сегодня

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