Долар знайшов баланс: що відбувається з курсом і який прогноз

Долар 22 лютого після того, як завмер за офіційним курсом, тримається на міжбанку на рівні 27,86 гривні. Баланс на ринку, швидше за все, збережеться і курс залишиться в діапазоні 27,75-27,95 грн/дол., а готівковий долар у банках буде коштувати 27,85/28,00 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Вони виділили такі тенденції на валютному ринку:

З минулого понеділка курс долара на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано. Долар торгувався у вузькому діапазоні 27,80-27,95 грн.

На користь гривні грає нейтральний новинний фон.

Курс долара можуть знизити розміщення ОВДП у вівторок, велике погашення облігацій у середу, а також погашення ПДВ.

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У той же час долар може подорожчати через потепління, яке стимулює аграріїв до підготовки до посівної та більш активних продажів валюти.

Баланс цих факторів збережеться, якщо нерезиденти не відновлять придбання українських облігацій.

До 12:00, за даними порталу Minfin, долар на міжбанку торгувався на рівні 27,92/27,94 грн.

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Ринок також стежить за ситуацією з коронавірусом. З одного боку, оптимізм вселяють новини про те, що Україна очікує надходження 500 тис. доз вакцини CoviShield. З іншого боку, інвестори побоюються чергового посилення карантину, адже динаміка захворюваності погіршилася.

Нагадаємо, нинів Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцини Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Відео: Сьогодні

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