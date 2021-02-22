Долар знайшов баланс: що відбувається з курсом і який прогноз

Долар 22 лютого після того, як завмер за офіційним курсом, тримається на міжбанку на рівні 27,86 гривні. Баланс на ринку, швидше за все, збережеться і курс залишиться в діапазоні 27,75-27,95 грн/дол., а готівковий долар у банках буде коштувати 27,85/28,00 грн.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.
Вони виділили такі тенденції на валютному ринку:
- З минулого понеділка курс долара на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано. Долар торгувався у вузькому діапазоні 27,80-27,95 грн.
- На користь гривні грає нейтральний новинний фон.
- Курс долара можуть знизити розміщення ОВДП у вівторок, велике погашення облігацій у середу, а також погашення ПДВ.
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- У той же час долар може подорожчати через потепління, яке стимулює аграріїв до підготовки до посівної та більш активних продажів валюти.
- Баланс цих факторів збережеться, якщо нерезиденти не відновлять придбання українських облігацій.
До 12:00, за даними порталу Minfin, долар на міжбанку торгувався на рівні 27,92/27,94 грн.
Ринок також стежить за ситуацією з коронавірусом. З одного боку, оптимізм вселяють новини про те, що Україна очікує надходження 500 тис. доз вакцини CoviShield. З іншого боку, інвестори побоюються чергового посилення карантину, адже динаміка захворюваності погіршилася.
Нагадаємо, нинів Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцини Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.
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