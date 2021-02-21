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Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?

21 февраля, 14:14

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Аналитики объяснили, как лучше сохранить сбережения

Уходящая неделя прошла под знаком укрепления гривни. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты по-прежнему не советуют совершать операции с наличным долларом.

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Исключение – случаи, когда либо гривня, либо доллар нужны для немедленных расчетов. А вот сохранять сбережения рекомендуют другими способами.

Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко советует открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца. Это окажется выгоднее примерно вдвое, чем инвестирование в доллар.

"В ближайшие 3-4 месяца долларовые заначки и депозиты не принесут прибыли. Покупать доллары стоит только с целью долгосрочных инвестиций: год и более. Либо если они нужны для поездок за рубеж или расчетов непосредственно в валюте в Украине", – добавляет старший аналитик ForexClub Андрей Шевчишин.

А о том, каким будет курс, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Доллар дешевеет: ждать ли весной курс ниже 27 гривен, как было год назад.

Почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара? Узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня
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Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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