Доллар начал сдавать позиции – официальный курс

Национальный банк Украины обнародовал стоимость американской валюты на 8 сентября

Нацбанк обнародовал стоимость американской и европейской валюты / Фото: Сегодня, REUTERS/Sertac Kayar

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 8 сентября:

07.09 08.09 Изменение 1 доллар США 26,8 грн 26,73 грн -0,7 1 евро 31,8 грн 31,71 грн -0,9

По сравнению со значениями вторника 7 сентября, доллар и евро снизились в цене – на 7 и 9 копеек соответственно.

Что будет с курсом доллара и евро осенью

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что осенью курс гривни зафиксируется на уровне 27,5 грн за доллар.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что значительной девальвации национальной валюты не будет вплоть до конца года, учитывая ожидание рекордного урожая и получение Украиной 2,7 млрд долларов от МВФ.

Что происходит с курсом доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

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Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.