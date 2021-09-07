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Долар почав здавати позиції – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
7 вересня, 16:06
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Національний банк України оприлюднив вартість американської валюти на 8 вересня
Нацбанк оприлюднив вартість американської та європейської валюти
Нацбанк оприлюднив вартість американської та європейської валюти / Фото: Сьогодні, REUTERS/Sertac Kayar

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 8 вересня:

07.0908.09зміна
1 долар США26,8 грн 26,73 грн -0,7
1 євро31,8 грн 31,71 грн -0,9

У порівнянні зі значеннями вівторка 7 вересня, долар і євро знизилися в ціні – на 7 і 9 копійок відповідно.

Що буде з курсом долара і євро восени

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що восени курс гривні зафіксується на рівні 27,5 грн за долар.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також вважає, що значної девальвації національної валюти не буде аж до кінця року, з огляду на очікування рекордного врожаю і отримання Україною 2,7 млрд доларів від МВФ.

Що відбувається з курсом долара:

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
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За "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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