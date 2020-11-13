Доллар и евро в Украине повернули в сторону падения: курс Нацбанка

На понедельник, 16 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|13.11
|16.11
|Изменение
|1 доллар США
|28,20 грн
|28,12 грн
|- 0,08
|1 евро
|33,27 грн
|33,21 грн
|- 0,06
По сравнению со значениями 13 ноября курс доллара упал на восемь копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. До этого "зеленый" рост в цене в течение трех дней. За неделю – с 9 по 16 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копеек. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время украинцев ждут заметные колебания курса доллара из-за влияния противоречивых рыночных факторов.
Курс евро при этом тоже вернулся к снижению и опустился на шесть копеек после падения на 13 копеек в предыдущий банковский день.
Аналитики ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк