Доллар и евро в Украине повернули в сторону падения: курс Нацбанка

На понедельник, 16 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

13.11 16.11 Изменение 1 доллар США 28,20 грн 28,12 грн - 0,08 1 евро 33,27 грн 33,21 грн - 0,06

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По сравнению со значениями 13 ноября курс доллара упал на восемь копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. До этого "зеленый" рост в цене в течение трех дней. За неделю – с 9 по 16 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копеек. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время украинцев ждут заметные колебания курса доллара из-за влияния противоречивых рыночных факторов.

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Курс евро при этом тоже вернулся к снижению и опустился на шесть копеек после падения на 13 копеек в предыдущий банковский день.

Аналитики ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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