Доллар и евро в Украине подорожали

На понедельник, 26 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,29 грн;

1 евро – 33,55 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

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По сравнению со значениями 23 октября курс доллара повысился на две копейки после того, как не изменился в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на восемь копеек.

Курс евро при этом снова вырос – на 14 копеек после снижения на 12 копеек в предыдущий банковский день. В целом курс доллара находится на максимальных отметках с начала 2018 года. Стоимость 10 российских рублей выросла на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 23 октября, доллар на межбанке вырос на четыре копейки в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,31/28,33 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подорожала на девять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,51/33,53 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни – на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

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А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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