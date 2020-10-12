Банковские карты украинской системы "Простір" начнут принимать за границей

В Нацбанке рассчитывают на конкуренцию с международными платежными системами

Банковские карты украинской национальной платежной системы "Простір" будут принимать за рубежом. Этому способствует сотрудничество с китайской платежной системой UnionPay.

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Об этом рассказал замглавы Национального банка Украины Алексей Шабан в интервью FinClub.

По его словам, до конца 2020 года в Украине появятся первые кобейджинговые карты (работающие в инфраструктурах сразу двух платежных систем) от "Простір" и UnionPay. Они будут работать как в Украине, так и за границей.

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Шабан рассчитывает, что в будущем это позволит картами "Простір" конкурировать с картами международных платежных систем Visa и Mastercard.

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Напомним, весной 2020 года изменились правила относительно безнала. Что нужно знать об этих изменениях обычному клиенту банка или пользователю электронного кошелька, смотрите в сюжете "Сегодня":

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