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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар и евро стали еще дешевле – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
4 ноября, 16:35
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 ноября
Доллар снова изменился в цене
Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 5 ноября:

4.115.11Изменение
1 доллар США26,24 грн26,19 грн-0,05
1 евро30,36 грн30,28 грн-0,08

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на четверг, 4 ноября, доллар подешевел на 5 копеек, а снизился на 8 копеек.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, 3 ноября доллар США к гривне продолжил слабеть. На межбанк выходил НБУ с покупками иностранных валют.

"Во вторник (2 ноября- Ред.) Минфин Украины провел аукцион по размещению ОВГЗ. В госбюджет было привлечено 6,66 млрд грн. Нерезиденты проигнорировали данное размещение, так как средневзвешенная доходность гособлигаций по большинству выпусков осталась без изменений", – говорит Андрей Гойлов.

Всего с начала недели они сократили свои портфели на 450 млн грн – до 94,35 млрд. Он считает, что зарубежные инвесторы ждут выхода данных о потребительской инфляции.

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"По мнению аналитиков JPMorgan, под давлением роста данного показателя НБУ будет вынужден поднять учетную ставку до 9,5% годовых уже в 2022 году, что послужит поводом для увеличения доходности ОВГЗ", – говорит эксперт.

Он считает, что нерезиденты по этой причине не выходят на межбанк с покупками иностранных валют, благодаря чему курс гривны остается стабильным.

Андрей Гойлов предполагает, что до конца текущей недели гривна относительно доллара США будет торговаться около уровня 26,30. Единая европейская валюта, вероятно, ослабнет к отметке 30,35.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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