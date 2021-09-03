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Доллар и евро после роста развернулись вниз – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
3 сентября, 16:53
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Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 6 сентября
Доллар стал дешевле
Доллар стал дешевле / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 6 сентября:

03.0906.09Изменение
1 доллар США27,02 грн26,92 грн-0,10
1 евро32,00 грн31,96 грн-0,4
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Таким образом доллар по сравнению со значениями 3 сентября, стал ниже на 10 копеек. А вот евро снизилось в цене всего на 4 копейки.

Как ранее сайту "Сегодня" сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в связи с избытком валюты на рынке, можно "верить в гривню" еще и в сентябре, то есть гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

Что происходит с курсом доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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