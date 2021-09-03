Долар і євро після зростання розгорнулися вниз – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 6 вересня

Долар подешевшав / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 6 вересня:

03.09 06.09 зміна 1 долар США 27,02 грн 26,92 грн -0,10 1 євро 32,00 грн 31,96 грн -0,4

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Таким чином долар в порівнянні зі значеннями 3 вересня, став нижче на 10 копійок. А от євро знизилося в ціні всього на 4 копійки.

Як раніше сайту "Сьогодні" сказав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, в зв'язку з надлишком валюти на ринку, можна "вірити в гривню" ще й у вересні, тобто гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок.

Що відбувається з курсом долара