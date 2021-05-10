Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро подорожали после праздников: официальный курс

10 мая, 15:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 11 мая

/ Фото: AFP

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на первый рабочий день после длинных выходных, 11 мая:

07.0511.05Изменение
1 доллар США27,72 грн27,76 грн+ 0,04
1 евро33,41 грн33,49 грн+ 0,08
Реклама

По сравнению со значениями 7 мая доллар вырос в цене на четыре копейки после падения на копейку перед праздниками. По итогам недели – с 5 по 11 мая (4 мая было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

Курс евро на 11 мая повысился еще на восемь копеек после роста 13 копеек в предыдущий банковский день.

В тренде
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других

Читайте также: Банкоматы ПриватБанка выдают только по 200 и 500 гривен – в чем дело

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Реклама

А о том, как смягчили карантин для наличной гривни, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Валютчики ушли на каникулы: что будет с курсом доллара к концу майских
Валютчики ушли на каникулы: что будет с курсом доллара к концу майскихФинансы
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и другихФинансы
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курс
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курсФинансы
Доллар просел перед длинными выходными: каким будет курс на Пасху
Доллар просел перед длинными выходными: каким будет курс на ПасхуФинансы
Законы для МВФ и подорожание водки – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Законы для МВФ и подорожание водки – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
В каких банках подороже сдать доллар: курс валют в ПриватБанке, Monobank и других
В каких банках подороже сдать доллар: курс валют в ПриватБанке, Monobank и другихФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять