Доллар и евро подорожали после праздников: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 11 мая

/ Фото: AFP

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на первый рабочий день после длинных выходных, 11 мая:

07.05 11.05 Изменение 1 доллар США 27,72 грн 27,76 грн + 0,04 1 евро 33,41 грн 33,49 грн + 0,08

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По сравнению со значениями 7 мая доллар вырос в цене на четыре копейки после падения на копейку перед праздниками. По итогам недели – с 5 по 11 мая (4 мая было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

Курс евро на 11 мая повысился еще на восемь копеек после роста 13 копеек в предыдущий банковский день.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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