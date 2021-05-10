Долар і євро подорожчали після свят: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 11 травня

/ Фото: AFP

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на перший робочий день після довгих вихідних, 11 травня:

07.05 11.05 зміна 1 долар США 27,72 грн 27,76 грн + 0,04 1 євро 33,41 грн 33,49 грн + 0,08

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У порівнянні зі значеннями 7 травня долар виріс в ціні на чотири копійки після падіння на копійку перед святами. За підсумками тижня – з 5 по 11 травня (4 травня було вихідним днем) – гривня ослабла проти до американської валюти на три копійки.

Курс євро на 11 травня підвищився ще на вісім копійок після зростання 13 копійок в попередній банківський день.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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