Долар і євро подорожчали після свят: офіційний курс

/ Фото: AFP
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на перший робочий день після довгих вихідних, 11 травня:
|07.05
|11.05
|зміна
|1 долар США
|27,72 грн
|27,76 грн
|+ 0,04
|1 євро
|33,41 грн
|33,49 грн
|+ 0,08
У порівнянні зі значеннями 7 травня долар виріс в ціні на чотири копійки після падіння на копійку перед святами. За підсумками тижня – з 5 по 11 травня (4 травня було вихідним днем) – гривня ослабла проти до американської валюти на три копійки.
Курс євро на 11 травня підвищився ще на вісім копійок після зростання 13 копійок в попередній банківський день.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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