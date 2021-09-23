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Доллар и евро подешевели – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
23 сентября, 08:43
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 23 сентября
Доллар упал в цене
Доллар упал в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 23 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,67 грн;
  • 1 евро – 31,29 грн;
  • 1 злотый – 6,75 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился на 4 копейки, а евро – на 7 копеек. Злотый также подешевел на 3 копейки, а рубль – на 1 копейку.

Что будет с курсом дальше

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По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

Что происходило с курсом:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд, с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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