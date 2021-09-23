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Долар і євро подешевшали – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
23 вересня, 08:43
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 23 вересня
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 23 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,67 грн;
  • 1 євро – 31,29 грн;
  • 1 злотий – 6,75 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара знизився на 4 копійки, а євро – на 7 копійок. Злотий також подешевшав на 3 копійки, а рубль – на 1 копійку.

Що буде з курсом далі

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За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, зокрема і зі зміною тренду щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все буде залежати від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він одразу ж викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охріменко.

Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль, з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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