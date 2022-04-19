"Дія" снова обновилась и запустила комплексную услугу – кто и как может воспользоваться

В Министерстве цифровой трансформации объявили о доступности новой комплексной услуги

Приложение "Дія" пополнилось еще одной услугой / Фото: Getty Images, Новое время, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были покинуть родные дома и перебраться в другие области, могут оформить статус внутренне перемещенного лица.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сейчас эта услуга доступна на сайте и в приложении "Дія".

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Статус ВПЛ позволит гражданам получить выплаты от государства для себя и своих детей.

Поддержка украинцев

Ежемесячно официально зарегистрированным переселенцам будут платить 2000 грн. За каждого ребенка будут начисляться еще 3000 грн поддержки.

Деньги будут поступать на карту "єПідтримка". Их можно будет снять со счета, потратить на онлайн-покупки или рассчитаться в магазине.

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Комплексной услугой могут воспользоваться только переселенцы, которые находятся в Украине и до сих пор не оформили статус ВПЛ. Впоследствии планируют расширить действие программы на всех сбежавших от войны людей.

Как получить статус и помощь для внутри перемещенных лиц: смотрите видео

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Оформление выплат

Прежде чем получить выплаты от государства, переселенцы должны зарегистрировать свой статус онлайн в "Дії" или через ЦНАП. В интернете услугой могут воспользоваться украинцы, имеющие ID-карту или биометрический загранпаспорт.

На учет могут встать переселенцы из таких областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская и г. Киев, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская. В приложении необходимо использовать свой электронный документ, указать актуальный адрес и подтвердить геолокацию. Оформить статус следующим образом можно и для ребенка.

Если оформлять документы через ЦНАП или отдел соцзащиты, необходимо иметь с собой документ для подтверждения гражданства и регистрации места жительства.

После получения статуса ВПЛ в мобильном приложении нужно нажать "Хочу получать помощь" и оформить заявку. Деньги будут относиться на электронную карту "єПідтримка", ее также можно оформить в "Дії", привязав к счету в украинском банке.

"Сегодня" также писали, кто из переселенцев имеет право на выплату 33 тыс. грн, и рассказывали, как получить помощь на карту Ощадбанка.