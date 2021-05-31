Дефицит серебра сорвал работу Монетного двора США

Серебро оказалось в дефиците / Фото: REUTERS/Ilya Naymushin, usmint.gov

Монетный двор США остановил продажу некоторых серебряных монет из-за дефицита и дороговизны драгоценного металла. Ажиотажный спрос и рекордные нагрузки на сайт Монетного двора нарушили стабильность его работы. Из-за этого не все клиенты смогли завершить сделки.

Реклама

"Спрос на многие наши продукты, включая слитки и монеты, достиг рекордных значений из-за мирового дефицита серебра. <...> Ради нормализации ситуации Монетный двор отложил прием предварительных заказов на покупку ряда серебряных монет, который должен был начаться в начале июня", – сообщил Монетный двор США.

Цена на серебро за последний год подскочила более чем на 70%, при этом сырьевые стратеги говорят, что рост, вероятно, продолжится по мере восстановления мировой экономики. По состоянию на 31 мая серебро торгуется на уровне 28,1 доллара за унцию.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) выпустил серебряную банкноту 200 гривен. Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, весит она 124,4 г. Тираж составил всего 300 штук.