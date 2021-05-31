Українська
$ 27,5
33,39
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Дефицит серебра сорвал работу Монетного двора США

31 мая, 15:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Штатах решили временно остановить продажу ряда монет из драгоценного металла

Серебро оказалось в дефиците

Серебро оказалось в дефиците / Фото: REUTERS/Ilya Naymushin, usmint.gov

Монетный двор США остановил продажу некоторых серебряных монет из-за дефицита и дороговизны драгоценного металла. Ажиотажный спрос и рекордные нагрузки на сайт Монетного двора нарушили стабильность его работы. Из-за этого не все клиенты смогли завершить сделки.

Реклама

"Спрос на многие наши продукты, включая слитки и монеты, достиг рекордных значений из-за мирового дефицита серебра. <...> Ради нормализации ситуации Монетный двор отложил прием предварительных заказов на покупку ряда серебряных монет, который должен был начаться в начале июня",сообщил Монетный двор США.

Цена на серебро за последний год подскочила более чем на 70%, при этом сырьевые стратеги говорят, что рост, вероятно, продолжится по мере восстановления мировой экономики. По состоянию на 31 мая серебро торгуется на уровне 28,1 доллара за унцию.

В тренде
Мочанов продает легендарный Lincoln за $25 тыс. Нужны деньги – фото
Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov
График: Profinance

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) выпустил серебряную банкноту 200 гривен. Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, весит она 124,4 г. Тираж составил всего 300 штук.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар
Доллар "сделал горку" – ждать ли пике в июнеФинансы
Доллар и евро покатились вниз: официальный курс на выходные
Доллар и евро покатились вниз: официальный курс на выходныеФинансы
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращение
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращениеФинансы
Доллар в Украине ползет вниз, а евро уже вернулся к росту: курс валют НБУ
Доллар в Украине ползет вниз, а евро уже вернулся к росту: курс валют НБУФинансы
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУ
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУФинансы
Цена сахара и сюрприз от
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять