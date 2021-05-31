Дефіцит срібла зірвав роботу Монетного двору США

Срібло опинилося в дефіциті / Фото: REUTERS/Ilya Naymushin, usmint.gov
Монетний двір США зупинив продаж деяких срібних монет через дефіцит і дорожнечу дорогоцінного металу. Ажіотажний попит і рекордне навантаження на сайт Монетного двору порушили стабільність його роботи. Через це не всі клієнти змогли завершити угоди.
"Попит на багато які з наших продуктів, включно зі зливками і монетами, досяг рекордних значень через світовий дефіцит срібла. <...> Заради нормалізації ситуації Монетний двір відклав приймання попередніх замовлень на купівлю кількох срібних монет, що мав початися на початку червня", – повідомив Монетний двір США.
Ціна на срібло за останній рік підскочила більш ніж на 70%, а сировинні стратеги кажуть, що зростання, ймовірно, продовжиться відповідно до відновлення світової економіки. Станом на 31 травня сріблом торгують на рівні 28,1 долара за унцію.
Нагадаємо, раніше Національний банк України (НБУ) випустив срібну банкноту 200 гривень. Банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, важить вона 124,4 г. Тираж становить усього 300 штук.