Дефіцит срібла зірвав роботу Монетного двору США

Срібло опинилося в дефіциті / Фото: REUTERS/Ilya Naymushin, usmint.gov

Монетний двір США зупинив продаж деяких срібних монет через дефіцит і дорожнечу дорогоцінного металу. Ажіотажний попит і рекордне навантаження на сайт Монетного двору порушили стабільність його роботи. Через це не всі клієнти змогли завершити угоди.

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"Попит на багато які з наших продуктів, включно зі зливками і монетами, досяг рекордних значень через світовий дефіцит срібла. <...> Заради нормалізації ситуації Монетний двір відклав приймання попередніх замовлень на купівлю кількох срібних монет, що мав початися на початку червня", – повідомив Монетний двір США.

Ціна на срібло за останній рік підскочила більш ніж на 70%, а сировинні стратеги кажуть, що зростання, ймовірно, продовжиться відповідно до відновлення світової економіки. Станом на 31 травня сріблом торгують на рівні 28,1 долара за унцію.

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Нагадаємо, раніше Національний банк України (НБУ) випустив срібну банкноту 200 гривень. Банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, важить вона 124,4 г. Тираж становить усього 300 штук.