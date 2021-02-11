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Цифра дня. Украинцы увлеклись покупкой гособлигаций

11 февраля, 12:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Объемы покупки ОВГЗ увеличиваются с каждым месяцем

Рядовые украинцы все чаще вкладывают сбережения в гособлигации – то есть дают деньги в долг государству под проценты. За 2020 год группа ICU увеличила портфель ОВГЗ, принадлежащий физлицам, на 84% – до 1,1 млрд гривен.

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В начале 2021 года показатель продолжил расти: +14% только за январь. По состоянию на начало февраля украинцы вложили в ОВГЗ 1,3 млрд гривен.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики ICU. Эта платформа – крупнейший торговец ОВГЗ в Украине.

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Что важно, прирост новых клиентов, инвестирующих в ценные бумаги, за 2020 год достиг 52%. За январь – превысил 18%.

Напомним, в последние годы ОВГЗ стали для государства одним из самых простых и быстрых путей пополнения госбюджета, а для простых граждан – еще одним способом сбережения и накопления денег, своего рода альтернативой банковским вкладам.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Сегодня" рассказывал о своем отношении к ОВГЗ и внешним заимствованиям. Подробнее – в видео:

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Источник: Сегодня

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