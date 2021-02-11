Цифра дня. Українці захопилися покупкою держоблігацій

Пересічні українці все частіше вкладають заощадження в держоблігації – тобто дають гроші в борг державі під відсотки. За 2020 рік група ICU збільшила портфель ОВДП, що належить фізичним особам, на 84% – до 1,1 млрд гривень.

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На початку 2021 року показник продовжив зростати: +14% тільки за січень. Станом на початок лютого українці вклали в ОВДП 1,3 млрд гривень.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили аналітики ICU. Ця платформа – найбільший торговець ОВДП в Україні.

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Що важливо, приріст нових клієнтів, що інвестують в цінні папери, за 2020 рік досяг 52%. За січень – перевищив 18%.

Нагадаємо, в останні роки ОВДП стали для держави одним з найпростіших і швидких шляхів поповнення держбюджету, а для простих громадян – ще одним способом заощадження і накопичення грошей, свого роду альтернативою банківським вкладам.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Сьогодні" розповідав про своє ставлення до ОВДП і зовнішніх запозичень. Детальніше – у відео:

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